Umetna inteligenca v podjetjih bo množično v rabi čez dve leti

Gartner napoveduje, da sta vsakodnevna umetna inteligenca in digitalna izkušnja zaposlenih (DEX) dve leti oddaljeni od splošnega sprejemanja v podjetjih. Obe tehnologiji bosta imeli za podjetje transformativne učinke pri poslovanju in sta medsebojno povezani.

Ugotovitve so del raziskave, ki je pripeljala do priprave najnovejše posodobitve cikla navdušenja za poslovne rešitve v poslovnem okolju (Hype Cycle for Digital Workplace Applications). Gartner pojasnjuje, da vsakodnevna umetna inteligenca obljublja, da bo odpravila digitalna trenja, tako da zaposlenim pomaga pri pisanju, raziskovanju, sodelovanju in snovanju.

Obenem je umetna inteligenca osrednji del prenovljen digitalne izkušnje zaposlenih (DEX), ki je osredotočeno prizadevanje za odpravo digitalnih trenj in izboljšanje digitalne spretnosti delovne sile, kar je samo po sebi eden ključnih dejavnikov, ki bodo vodili organizacijsko blaginjo do leta 2030.

Leto 2024 je sicer bilo kritično za digitalno delovno mesto, saj se osredotočenost na hibridno in oddaljeno delo zmanjšuje, potreba po strateški koncentraciji na vsakodnevno umetno inteligenco pa narašča. Vsakodnevna umetna inteligenca je ta hip postavljena na vrh prenapihnjenih pričakovanj v ciklu Gartner Hype za digitalne aplikacije na delovnem mestu za leto 2024, zato Gartner tudi napoveduje, da bo ta tehnologija rabila še nekaj časa, da se stabilizira in prinese otipljive poslovne učinke.

DEX je v Gartnerjevem modelu Hype Cycle trenutno celo v fazi razočaranja, kar pomeni, da zanimanje upada, saj poskusi in implementacije ne uspejo. Da bi povečali privlačnost in relevantnost v zvezi z DEX, bi morali vodje podjetij uporabiti celosten pristop med IT partnerji in ne-IT partnerji, da bi zgradili smiselno okolje, ki zaposlenim omogoča, da sprejmejo nove načine dela.

Toda Gartner hkrati meni, da je preizkušanje rešitev za umetno inteligenco na delovnem mestu dolgoročno povsem koristno. Ta tehnologija ne prinaša le koristi pri produktivnosti, temveč tudi nove tržne priložnosti, kot so orodja za pomoč delavcem pri iskanju in sintetiziranju ustreznih informacij, bolj celovitem odgovorom na vprašanja in lažji izdelavi poslovne dokumentacije.

Vsakodnevna umetna inteligenca bo kmalu postala bolj izpopolnjena in se bo od storitev, ki lahko na primer razvrščajo in povzemajo klepete in e-poštna sporočila, preusmerila k storitvam, ki lahko napišejo poročilo z minimalnimi navodili. V mnogih pogledih je vsakodnevna umetna inteligenca prihodnost produktivnosti delovne sile.