Umetna inteligenca prodira na področje financ

Uporaba umetne inteligence (UI) bo v prihodnjih letih v finančnih oddelkih podjetij uporabljena več, kot doslej. Postala bo ključni element izboljšanja učinkovitosti in natančnosti poslovanja. Raziskava Gartnerja, izvedena junija 2024, razkriva, da kar 58 % finančnih oddelkov v podjetjih že uporablja UI, kar predstavlja 21-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2023. Poleg tega Gartner napoveduje, da bo do leta 2026 kar 90 % finančnih funkcij implementiralo vsaj eno rešitev, podprto z umetno inteligenco.

Finančni sektor, ki je do nedavnega na tem področju nekoliko bolj zaostajal za drugimi poslovnimi funkcijami, kot so kadrovanje, pravni oddelki in nabava, se hitro približuje tehnološki usklajenosti s temi oddelki. Gartnerjevi strokovnjaki opozarjajo, da je preteklo leto prineslo hitro posvojitev UI, predvsem v štirih glavnih primerih uporabe: inteligentna avtomatizacija procesov, zaznavanje napak in anomalij, analitika ter operativna podpora. Inteligentna avtomatizacija procesov je v ospredju, saj jo uporablja 44 % finančnih oddelkov, sledi zaznavanje napak, ki ga uporablja 39 % organizacij, analitika 28 %, medtem ko operativna podpora s pomočjo UI zajema 27 % podjetij.

Ena ključnih prednosti umetne inteligence je njena sposobnost obdelave velikih količin podatkov, kar omogoča hitro zaznavanje napak in izboljšano analitiko, to pa posledično vodi do boljšega odločanja in napovedovanja. Vendar pa se finančni vodje še vedno soočajo s težavami, kot so nezadostna kakovost podatkov, omejene tehnične veščine in pomanjkanje ustreznega kadra za implementacijo UI rešitev.

V prihodnosti bo umetna inteligenca postala nepogrešljiva v večini finančnih funkcij, vendar Gartner napoveduje, da bo manj kot 10 % teh oddelkov posledično zmanjšalo število zaposlenih. Kljub temu, da UI učinkovito opravlja številne rutinske naloge, ne more nadomestiti človeške kreativnosti in sposobnosti reševanja zapletenih težav. Gartner poudarja, da lahko uspeh umetne inteligence dosežemo le s sodelovanjem med ljudmi in stroji, kjer vsak prispeva svoje prednosti.

Koncept, ki ga Gartnerjevi strokovnjaki imenujejo "učna zanka človek-stroj", spodbuja tovrstno sodelovanje, kjer stroji avtomatizirajo ponavljajoče se naloge in analizirajo podatke, ljudje pa uporabljajo rezultate za strateške odločitve in uvajanje izboljšav. Na ta način se finančne funkcije nenehno izboljšujejo in prilagajajo spremembam v poslovnem okolju, hkrati pa zagotavljajo večjo zadovoljstvo zaposlenih, saj lahko ti svoje napore usmerijo v ustvarjalne in strateške naloge, ki jih stroji ne morejo enakovredno izvesti.