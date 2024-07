Umetna inteligenca napoveduje vreme

Google je predstavil nov model za napovedovanje vremena in podnebja, imenovan NeuralGCM, ki združuje umetno inteligenco s fizikalnimi modeli.

Googlov pristop omogoča bolj natančne vremenske napovedi za obdobje od enega do deset dni in zanesljivejše projekcije podnebnih razmer v prihodnosti. NeuralGCM se je izkazal za izjemno učinkovito rešitev, saj uporablja nevronsko mrežo, ki se uči iz preteklih vremenskih podatkov, ter fizikalne enačbe za opis velikih vremenskih vzorcev. Model je odprtokoden in ga je mogoče hitro zagnati na običajnem prenosnem računalniku, kar je precej hitreje v primerjavi s tradicionalnimi modeli, ki potrebujejo superračunalnike.

Kljub hitremu napredku umetne inteligence in strojnega učenja pri napovedovanju vremena pa strokovnjaki opozarjajo, da bo potrebno še nekaj časa, preden bodo ti sistemi popolnoma zamenjali tradicionalne metode, saj je zaupanje v nove tehnologije še v povojih. Javne agencije se zavedajo potenciala AI in bodo verjetno povečale svoje investicije v te sisteme, vendar za zdaj še ne nameravajo povsem opustiti obstoječih modelov.