Umetna inteligenca bo pomagala soditi svetovno nogometno prvenstvo

Nogometna zveza FIFA bo na svetovnem nogometnem prvenstvu vpeljala tehnologijo umetne inteligence za prepoznavo prepovedanega položaja (»ofsajd«).

Novost naj bi drastično pohitrila odločitve sodnikov glede prepovedanega položaja. Gre za umetno inteligenco, ki na podlagi podatkov, nabranih z dvanajstih kamer in tipala v žogi, sestavi 3D zemljevid relevantnega dogajanja (torej položajev igralcev in žoge) in oceni, če je prišlo do prepovedanega položaja. To sporoči sodniku VAR (Video Assistant Referee), ki informacijo posreduje glavnemu sodniku v potrditev. Po podatkih FIFA naj bi se čas za ocenjevanje omenjenih prekrškov znižal in povprečnih 70 sekund na 25 sekund, hkrati se naj bi dvignila natančnost odločitev. Na podlagi tega se bo za gledalce izdelal tudi 3D prikaz dogajanja – to naj bi lepše pokazalo stanje kot pri trenutnem sistemu risanja digitalnih črt čez zaslon.