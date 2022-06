Ukrajinski internet na vzhodu že prek Rusije

V okupiranih delih Ukrajine so ruske sile že začele preusmerjati internetni promet skozi Rusijo, kar spominja na dogodke po zasedbi Krima pred osmimi leti. Tedaj je Rusija v treh letih zgradila podmorske kable pod Kerško ožino in prek novega podjetja Miranda Media internetni promet s Krima speljala v Rusijo. V Hersonu in mestih v Donbasu se zgodba ponavlja.

Ponudniki dostopa do interneta so konec maja začeli preusmerjati internetni promet v Miranda Media. Ta je nadaljnje povezana z Rostelecomom, ki potem skrbi za potovanje paketkov skozi Rusijo. V Rusiji je internet pod nadzorom oblasti, ki lahko blokirajo nesprejemljive spletne strani in nadzorujejo komunikacijo in brskanje uporabnikov interneta. Na ta način se z rusifikacijo ukrajinskega interneta vzpostavlja monopol nad dostopom do informacijo in cenzura.

Druga fronta so mobilna omrežja, kjer je prav tako možen dostop do interneta. V okupiranih regijah so začeli delovati ruski mobilni operaterji, pojavile so se tudi neoznačene kartice SIM, ki imajo ruske številke (+7). Rusija se zaveda, da je nadzor nad telekomunikacijami in informacijami ključni aspekt vojne, zato dejanja niso presenetljiva. Kažejo pa, da so ruski načrti dolgoročnejši.

