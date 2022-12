Twitter ne bo več brzdal neresnic, skrajno desne vsebine rastejo, oglaševalci bežijo

Po Muskovem prevzemu Twitterja se na platformi dogajajo tektonske spremembe, ki so posledica radikalno drugačnega pristopa novega lastnika. Poleg odpuščanj in spremembe dinamike dela so spremembe tudi na vsebinski strani, saj je Musk strasten zagovornik svobode govora. Meni, da je vsakršna moderacija slaba, četudi gre za dezinformacije, klevete in sovražni govor.

Tako je Musk sporočil, da Twitter ne bo več označeval objav, ki vsebujejo dezinformacije o covidu. Čeprav so bila družbena omrežja glavni vir širjenja neresnic o bolezni, ker je imelo med epidemijo tako resne posledice, da je Svetovna zdravstvena organizacija "infodemijo" označila kot eno izmed največjih groženj za javno zdravje, bo Musk ukinil opozorila pri neresničnih objavah. Kaže, da je razlog pragmatičen, saj ekipe, ki je skrbela za prepoznavanje lažnih informacij, preprosto ni več. Ni preživela čistke.

Po drugi strani na Twitterju sedaj cveti retorika skrajne desnice. Analiza The Washington Posta je pokazala, da se od Muskovega prevzema Twitterja povečujeta doseg in število sledilcev, ki jih imajo republikanski senatorji v ZDA. Čim bolj so njihova stališča skrajna, tem več sledilcev pridobivajo. Vodi Marjorie Taylor Greene, ki jih je pridobila 300.000. Na drugi strani se število sledilcev demokratskih senatorjev zmanjšuje, pri čemer sta največji osip zabeležila Bernie Sanders in Elizabeth Warren. Nihanja števila sledilcev so lahko posledica več vzrokov, denimo čiščenja botov in lažnih profilov. Prav tako ni nujno, da je vsak sledilec tudi politični podpornik, a trend je jasen. Republikanski senatorji so v povprečji pridobili 8000 sledilcev, demokratski pa 4000 izgubili.

Razraščanje sovražnega govora pa Twitter občuti v denarnici. Oglaševalci množično zapuščajo platformo, ker ne želijo povezave svoje blagovne znamke s problematično platformo. Izmed 100 največjih oglaševalcev jih v zadnjih dveh tednih več kot tretjina ni več oglaševala. Prihodnost Twitterja zato ni več samoumevna.