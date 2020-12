Tudi v Sloveniji večji izpad Googlovih storitev

Danes je Google doživel večji izpad storitev praktično po celem svetu.

Med drugim je bila nedosegljiva elektronska pošta Gmail, tudi osrednji iskalnik Google, spletišče YouTube, storitev Google Maps, tudi hramba Google Drive. Sami smo izpad opazili zaradi nedelovanja storitve oddaljenega dostopa Chrome Remote Desktop, mnogo uporabnikov pa se je pritoževalo čez Google Home.

Nekateri so med drugim komentirali, da jim ne delujejo »pametne« luči in druge naprave, ki jih krmilijo preko omenjenega Home. Taki so tudi termostati Nest, kar zna biti v hladnih zimskih dnevih še posebej težavno. Težave pa so imele tudi druge storitve, ki v ozadju koristijo kakšen del Googlovega oblaka, denimo igra Pokemon Go, ki koristi Googlove podatke tako za prijavo uporabnikov kot za črpanje lokacijskih podatkov.

V času pisanja je večina storitev že aktivnih. Težave so se začele okoli 12:30 po lokalnem času, glavnina pa je bila odpravljena v roku ene ure. Kaj točno se je zgodilo še ne vemo, se pa v takih primerih vedno znova zamislimo, kako pomemben člen našega življenja predstavlja le peščica velikih ameriških podjetji.

Stanje lahko sicer preverimo na Googlovi spletni strani (ta je bila ves čas izpada dosegljiva) ali preko spletišča DownDetector (ki pa je imel zaradi povečanega prometa tudi lastne težave).