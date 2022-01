Objavljeno: 28.1.2022 13:29

Tudi Apple z odličnimi poslovnimi rezultati

Včeraj smo pisali o Samsungovih poslovnih rezultatih, sedaj pa so rezultate za zadnje četrtletje objavili tudi pri Applu.

Zadnji kvartal, zaradi praznikov seveda najpomembnejši v letu, je bil tudi za jabolčnike poslovno izredno uspešen. Prodaja je zrastla za 11% na rekordnih 124 milijard dolarjev, pri tem je prodaja telefonov iPhone zrastla za 9%, prodaja računalnikov Mac pa 12%. Prihodki so pri tem zrastli za 20% na dobrih 34 milijard dolarjev.

Pravzaprav je le eno področje zabeležilo padec – to so tablice iPad. Po besedah odgovornih naj bi šlo tu predvsem za težave z dobavo sestavnih delov in z logistiko. Po besedah analitikov se je Apple najbolje znašel pri logističnih težavah, predvsem so z velikimi naročili in močno pozicijo na trgu pritisnili na dobavitelje in se s tem postavili pred svoje konkurente. Dobra prodaja se pričakuje tudi naprej, tako je vrednost Applovih delnic po objavi novice narastla za 4%.