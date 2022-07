Objavljeno: 3.7.2022

Toronto dokončno "odnamestil" pametno mesto

Kanadske lokalne oblasti so v sodelovanju s podjetjem Alphabet v pred leti predstavile drzen načrt vzpostavitve nove lokalne soseske, ki bi jo vodilo podjetje Alphabet in ki bi iz zaspanega okoliša naredila moderno mesto prihodnosti, ki bi temeljilo na tehnologiji, senzorjih in "optimalnemu načinu" življenja.

Po glasnemu uporu javnosti, sporih med podjetjem Alphabet in javnimi oblastmi Toronta ter zadnjemu udarcu pandemije koronavirusa je projekt pametnega mesta Quayside dokončno pokopan, na pokopališču pa raste projekt Quayside 2.0. Glavna sprememba? Namesto digitalnega raja bodo javne oblasti v sodelovanju z urbanisti vzpostavile sosesko, ki bo temeljila na ekologiji.

Po izjavah odgovornih so se v zadnjih letih spremenila izhodišča urbanističnega razvoja, ki v ospredje postavljajo naravo in ki počasi zamenjuje tehnodeterminizem oziroma prepričanje, da bo tehnologija rešila svet.