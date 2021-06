Tim Berners Lee prodaja izvorno kodo osnovnih gradnikov svetovnega spleta

Tim Berners Lee je leta 1990 izumil svetovni splet (»world wide web«), sedaj pa prodaja izvorno kodo brskalnika in strežnika v obliki žetona NFT.

Izvorna koda prvega brskalnika in prvega spletnega strežnika je sicer brezplačno objavljena, na Cernu pa gostijo tudi kopijo prve spletne strani. Z nezamenljivim žetonom NFT si zagotovimo pravico, da se imamo za overjenega lastnika te kode. Kot da bi si lastili originalno Mona Liso, čeprav lahko do identičnega ponaredka pride vsakdo.

Koda prvega brskalnika in spletnega strežnika je pisana v Objective C, napisana pa je bila na računalniku NeXT med oktobrom leta 1990 in avgustom 1991. Vključuje implementacijo HTML, HTTP, URLjev in drugih gradnikov današnjega spleta.

Avkcijo za žeton NFT vodi hiša Sotheby's, izklicna cena je tisoč dolarjev, sprejemajo pa tudi kriptovalute. Avkcija bo potekala do konca meseca.