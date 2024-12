TikToku v ZDA slabo kaže

Bliža se dan, ko bo imel TikTok resno težavo. Gonja, ki se je začela proti podjetju še v času nekdanje Trumpove administracije, se je iztekla v zakon, ki ga je sprejela aktualna administracija in od podjetja terja novo lastniško strukturo najpozneje do 19. januarja.

Povedano zelo enostavno: če kitajski ByteDance ne proda TikToka do 19. januarja, v ZDA ne bo smel več delovati. Tržnice z aplikacijami, kot sta Applov App Store in Googlov Play Store, ne bodo smele več ponujati aplikacije TikTok. Ponudniki gostovanja in internetni operaterja bodo morali onemogočiti dostop do TikTokovih strežnikov. V praksi bo dostop zelo otežen.

Vsemu temu se ByteDance lahko izogne, če proda TikTok, a podjetje tega ne želi storiti. ZDA mu očitajo, da je preblizu kitajskim oblastem in da te pridobivajo podatke, kar podjetje zanika. ByteDance zakon izpodbija na sodišču, a je sedaj tudi drugostopenjsko sodišče v ZDA odločilo, da zakon ne krši ustave.

Možnosti sta torej dve. ByteDance lahko počaka do 19. januarja in vmes snubi prihajajočega ameriškega predsednika Trumpa, ki je kasneje postal precej bolj spravljiv do TikToka in je letos že dejal, da ga ne bi prepovedal. Predsednik lahko po veljavnem zakonu določi enkratno podaljšanje roka, vmes pa poišče druge načine. Druga možnost je pritožba na vrhovno sodišče, ki sicer ni obvezano sprejeti primera v obravnavo – večine jih ne – a lahko zakon še vedno spozna za protiustavnega.