Texas vabi Samsung - za gradnjo tovarne procesorjev

Župan mesta Taylor v Texasu je Samsungu ponudil davčne ugodnosti za kar 30 let, če bi pri tam zgradili tovarno procesorjev.

Gradnja take tovarne bi sicer stala 17 milijard dolarjev, Samsung pa se odloča med več ameriškimi zveznimi državami – poleg Texasa sta v igri še Arizona in New York. Gradnja take tovarne naj bi v prvih sedmih letih ustvarila 1.800 služb, zato imajo verjetno tudi drugi kraji pripravljene kar najbolj vabljive ponudbe. Velja pa omeniti, da Samsung že ima tovarno v Texasu. Februarja se je morala za krajši čas zaradi sesutja državnega električnega omrežja ustaviti.