Objavljeno: 21.8.2022 05:00

Televizija izgublja na račun pretočnih storitev

Svet se spreminja, s tem pa tudi preživljanje prostega časa. Televizija, ki je dolga desetletja kraljevala kot osrednji razvedrilni kanal v številnih dnevnih sobah, počasi izgublja svoj primat. Julija so v ZDA gledalci prvikrat v zgodovini pogledali več minut pretočnih vsebin (Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Hulu, HBO, YouTube) kot kabelske televizije. To je nedvomno znak, v katero smer se spreminja razvedrilo.

Zanimivo je, da so presegli tudi številke iz aprila 2020, ko so veljala najhujša zaprtja javnega življenja zaradi pandemije. Razdelitev pokaže, da je na pretočne vsebine odpadlo 34,8 odstotka minut, na kabelsko televizijo 34,4 odstotka minut, na javno televizijo pa 21,6 odstotka. Pri tem povejmo, da Nielsen meri le dogajanje na televizijskih sprejemnikih, ne pa tudi na pametnih napravah. Tam bi bilo razmerje še močneje v prid pretočnih vsebin.

Medtem ko ZDA gotovo kažejo trende prihodnosti, je Stara celina nekoliko konservativnejša. Podatki za Nemčijo kažejo, da je klasična televizija še v prednosti, a so razlike med generacijami velike. Najmlajša starostna skupina, od 14 do 29 let, že več gleda pretočne storitve kot televizijo, ostali pa še ne.

Trendi iz Velike Britanije pa kažejo, da se tako televizija kot pretočne storitve umikajo še novim načinom preživljanja časa. Ofcom je izmeril, da mladi na Otoku več časa preživijo na družbenem omrežju Tiktok kakor na televiziji.

c't