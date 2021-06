Objavljeno: 15.6.2021 11:00

Telemach in Telekom Slovenije danes z mobilnim omrežjem 5G na 3600 MHz

Po aprilski dražbi in prejeti odločbi o dodelitvi frekvenc za mobilno telefonijo, Telemach in Telekom Slovenija danes vzpostavljata prve bazne postaje 5G na frekvencah 3600 MHz. Danes je namreč prvi dan, ko je dodeljene frekvence veljajo in je to bilo mogoče storiti.

Oba operaterja sta se pohvalila, da bosta prve bazne postaje 5G na omenjeni frekvenci vklopila v centru Ljubljane in na območju BTC.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je javno dražbo za dodelitev frekvenčnih pasov za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom izvedla sredi aprila, med razpoložljivimi pasovi pa so bili tudi takšni, namenjeni uvajanju mobilne tehnologije 5G.

Na dražbi so sodelovali štirje slovenski mobilni operaterji, ki so za frekvence odšteli skupaj 164,2 milijona evrov, so takrat sporočili iz Akosa. Izdajo odločb o dodelitvi frekvenc so napovedali za začetek junija.

Pri Telemachu so zapisali, da so za dodeljene frekvence odšteli 51,6 milijona evrov in tako svoj spekter frekvenc povečali za kar 3,5-krat. V Telemachu so tehnologijo 5G testirali že pred dobrim letom dni, za komercialno rabo pa so morali pridobiti frekvence. Zdaj bodo omrežje najprej vzpostavili na najbolj frekventnih območjih Ljubljane.

Uporabnikom omrežja Telemach z ustreznimi mobilnimi aparati je storitev promocijsko na voljo v vseh mobilnih paketih družine Več, za uporabo pa je treba poslati ključno besedo 5G na številko 7070. Skladno s strategijo se bodo v podjetju usmerili tudi na druga večja slovenska mesta, do konca leta 2025 pa izpolnjevali vse zahteve javnega razpisa, so še navedli.

Pri Telekomu Slovenije pa so v današnjem sporočilu zapisali, da so nove bazne postaje 5G vklopili natanko 30 let po tem, ko so vzpostavili prvo omrežje za mobilno telefonijo (NMT). S pridobitvijo dodatnih frekvenčnih pasov in razvojem omrežja bodo v 5G omrežju Telekoma Slovenije možne hitrosti do 2 Gb/s, znatno krajši bodo odzivni časi, uporabnikom bodo na voljo nove storitve na vse bolj napredni terminalni opremi, so še zapisali. Bistveno večje bodo tudi hitrosti prenosa v smeri od uporabnika proti omrežju, kar je vse bolj pomembno predvsem zaradi razvoja video storitev.

Telekom Slovenije sicer že kar nekaj časa ponuja omrežje 5G v frekvenčnem pasu 2600 MHz, ki ga sicer uporablja tudi LTE/4G. Preizkusili smo ga že lanskega oktobra. Hitrosti niso nizke, vendar nikakor ne dosegajo gigabitnih, ki so obljubljene na novih frekvenčnih pasovih.

Peta generacija (5g) deluje tudi že v Sloveniji. Nekako.

Vir: STA