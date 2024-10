Telefon z Androidom se zaklene, če je ukraden

Google uvaja nove funkcije za Android, ki naj bi otežile dostop tatov do podatkov na ukradenih napravah.

Nove funkcije, napovedane maja, so prvič opazili pri posodobitvi telefona Xiaomi 14T Pro, kjer sta bili prisotni funkciji Zaklepanje ob zaznavi tatvine (ang. Theft Detection Lock) in Zaklepanje naprave brez povezave (ang. Offline Device Lock). Tretja funkcija, imenovana Oddaljeno zaklepanje (ang. Remote Lock), je prav tako na voljo.

Najpomembnejša novost je funkcija Theft Detection Lock, ki uporablja umetno inteligenco (UI) za zaznavanje gibov, ki so značilni za krajo, kot je na primer nenaden odvzem telefona iz roke. Ko telefon zazna tovrstno dogajanje, samodejno zaklene zaslon. Zmožnost Offline Device Lock zaklene napravo, če ta nekaj časa ni povezana z internetom, medtem ko Remote Lock omogoča uporabniku, da zaklene telefon s pomočjo telefonske številke, če ne more dostopati do funkcije Find My Device s svojim geslom.

Vse funkcije so podprte na vseh napravah z operacijskim sistemom Androidom 10 ali novejšim (za Remote Lock zadošča že Android 5). Za uporabnike, ki funkcij še niso prejeli, je možnost posodobitve prek storitve Google Play, vendar Google te funkcije običajno uvaja postopoma, zato je nanje običajno treba nekoliko počakati.