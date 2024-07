Telefon iPhone je lahko zdaj tudi PC

Po prvotni zavrnitvi je Apple odobril prvi emulator računalnika PC za naprave z operacijskim sistemom iOS.

Aplikacija UTM SE omogoča poganjanje klasične programske opreme in starejših iger za Windows, Mac OS 9 in Linux na telefonu iPhone, tablici iPad ali očalih Vision Pro. Emulator podpira tako grafični VGA kot tudi terminalski način delovanja in zna posnemati arhitekture x86, PPC in RISC-V. Zgrajen je na osnovi priljubljenega emulatorja QEMU. Kot drugi emulatorji z App Store, je tudi UTM SE omejen znotraj lastnega peskovnika in do ostalih gradnikov naprave in njenega sistema ne more. Aplikacija ne vključuje vnaprej naloženih operacijskih sistemov, a se povezuje na spletno stran UTM, ki vsebuje vodiče za emulacijo vseh Oken od XP-jev naprej ter ponuja prenose vnaprej pripravljenih virtualnih sistemov Linux.