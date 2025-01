Tehnološki velikani se klanjajo Trumpu

Donald Trump je v Washingtonu tik pred svojo inavguracijo organiziral slovesnost, ki je združila številne vplivne osebnosti iz tehnološkega sveta.

Med najvidnejšimi gosti so bili Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple) in Sundar Pichai (Google). Dogodek v cerkvi sv. Janeza je pritegnil tudi Elona Muska, izvršnega direktorja podjetij Tesla in SpaceX, nekdanjega britanskega premierja Borisa Johnsona in predsednika svetovne nogometne organizacije FIFA Giannija Infantina. Mnogi od prisotnih so bili v preteklosti glasni kritiki Trumpove politike, zlasti glede vprašanj, kot so podnebne spremembe, migracije in tehnološka regulacija, vendar njihova prisotnost na tem dogodku kaže na spremenjeno dinamiko in morebitno zbliževanje s Trumpovo vlado. Elon Musk, ki je med Trumpovo kampanjo prispeval skoraj 300 milijonov ameriških dolarjev, velja za enega izmed ključnih zaveznikov 47. predsednika ZDA.

Dogodek je bil opazen tudi zato, ker je združil voditelje tehnoloških podjetij, ki se soočajo z regulativnimi preiskavami in tožbami v ZDA. Senatorka Elizabeth Warren in senator Michael Bennett sta prejšnji teden izrazila zaskrbljenost, da bi tovrstna srečanja lahko bila poskus tehnoloških velikanov, da zmanjšajo politično in pravno tveganje. Prisotnost številnih vplivnih posameznikov na dogodku ponazarja ne le politične in gospodarske spremembe, ampak tudi naraščajoči vpliv tehnologije na globalno politiko. Ostaja pa vprašanje, kako trajno bo to zbliževanje in kakšen vpliv bodo imeli ti odnosi na prihodnje odločitve vlade ZDA.