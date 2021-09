Študentje ne ločijo med mapo in datoteko

Po pisanju spletne strani PCGamer se mlajši uporabniki vse bolj zanašajo na iskalnike, vgrajene v operacijske sisteme, in sploh ne ločijo med mapami in datotekami.

Pri tem citirajo profesorje, ki so šokirani, da imajo njihovi študentje tudi po tisoč ali več datotek na namizju ali v eni mapi. Ko potrebujejo določeno datoteko jo enostavno poiščejo. K temu seveda prispeva tudi organizacija mobilnih operacijskih sistemov, torej Applov iOS in Googlov Android, ki datotečni sistem po privzetem skrijeta uporabniku. Svoje pa seveda prispevajo tudi oblačne shrambe, denimo Google Drive in Dropbox. Kot pravi omenjena spletna stran to ni nujno slabo, saj se tehnologija z leti pač spreminja, z njo pa se spreminjajo tudi navade uporabnikov.

Tudi pri Monitorju opažamo ta razkorak – večina med nami sodi med uporabnike, ki imamo datoteke razporejene v nam smiselni drevesni strukturi. A imamo tudi kar nekaj uporabnikov, ki se vse bolj oklepajo iskalne funkcije v operacijskih sistemih in vse manj razmišljajo, kje točno se nahajajo njihove datoteke.