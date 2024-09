Steam omogoča družinsko igranje (z napako)

Igričarski servis Steam omogoča družinskim članom dostop do skupne knjižnice iger.

Funkcija Steam Families omogoča, da je do pet družinskih članov povezano v skupino, ki omogoča dostop do skupne knjižnice iger. Vsak član lahko ustvari svoje lastne shranjene igre in dosežke. Najbolj dobrodošla novost je seveda deljeni dostop do knjižnice, kjer lahko enkrat kupljeno igro zdaj igrajo vsi v družini. Če imamo več izvodov iste igre, jo lahko igra tudi več oseb hkrati. Žal se razvijalci še vedno lahko odločijo, da družinskega igranja pri svojem naslovu ne bodo podprli.

Steam Families vključuje tudi funkcije starega Steam Family View, kjer lahko odrasli spremljamo in omejimo dostop otrok do Steam trgovine, skupnosti in klepeta. Prav tako jim po potrebi nastavimo omejitve igranja in obnovimo otrokov račun, če ta izgubi geslo. Uporabniki lahko zapustijo družinsko skupino kadarkoli, vendar morajo čakati eno leto, preden se lahko pridružijo ali ustvarijo novo skupino. Vsi računi Steam v skupini morajo biti iz iste države.

b248W74jcFc