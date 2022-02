SSDji PCIe 5.0 naj bi prišli leta 2024

Proizvajalci pogonov SSD so že pokazali pogone s podporo PCIe 5.0, sodeč po pisanju spletišča Ars Technica pa naj širša prodaja prišla šele leta 2024.

Med proizvajalci je ADATA tak pogon pokazal že na sejmu CES prejšnji mesec, pojavljajo se tudi poročila, da bi lahko taki pogoni prišli v prodajo že letos, a bodo dobave po vsej verjetnosti izredno omejene, cene pa previsoke. Hitrostih takih pogonov gredo do 14 GB/s pri branju in 12 GB/s pri pisanju podatkov, to je dvakrat tako hitro, kot pri najhitrejših današnjih pogonih. Pri tem velja omeniti, da je še vedno kar veliko cenejših SSDjev, ki še ne koristijo standarda PCIe 4, saj so tudi hitrosti samega pogona prepočasne, da bi imeli od tega kako korist.

PCIe 5.0 je sicer zelo nov standard, podporo zanj imajo šele Intelovi procesorji dvanajste generacije, AMD pa naj podporo ponudil letos s procesorji arhitekture Zen 4.