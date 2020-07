Spotify od včeraj na voljo tudi v Sloveniji

Spotify, najbolj priljubljena storitev za pretočno poslušanje glasbe na svetu, je od včeraj na voljo tudi pri nas. Hkrati s Slovenijo, so Švedi delovanje sprostili tudi v Moldaviji, Kazahstanu, Belorusiji, Rusiji, Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Kosovu, v Črno gori, Srbiji, Ukrajini in Severni Makedoniji.

Slovenski uporabniki, ki so si Spotify res zelo želeli, so doslej za dostop morali uporabljati razne obvoze, kot je denimo kreditna kartica izdana v Veliki Britaniji, sedaj pa je dostop sproščen. Na voljo je brezplačna uporaba, kjer glasbo prekinjajo oglasi, kot tudi plačljiva različica Premium.

Spotify Premium stane 5,99 EUR na mesec, lahko pa se odločimo tudi za uporabo v paru (Duo), kar nas bo stalo 7,99 EUR oz. za družinsko uporabo (Family), ki stane 9,99 EUR mesečno.

Z novimi državami so si pri Spotify dodali 250 milijonov potencialnih uporabnikov storitve, ki ima v svetu 286 milijonov uporabnikov, od tega jih je 130 milijonov takih, ki za storitev plačujejo. Za primerjavo – Apple Music ima 60 milijonov naročnikov, Youtube Music 20 milijonov, Deezer pa 6 milijonov.

Spotify ima v arhivu trenutno 50 milijonov glasbenih datotek.