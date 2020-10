Šola na daljavo že prvi dan z zastoji

Zaradi izrednega navala je prijavljanje v Arnesove Učilnice upočasnjeno.

Zaplet so potrdili tudi pri Arnesu, kjer so povedali, da delajo vse, da bodo težave rešili v najkrajšem možnem času. Podobne težave so bile že spomladi, ob prvem valu koronavirusa. Doma so sicer ostali učenci od šestega razreda osnovne šole in dijaki srednjih šol, tudi fakultete svoj program večinoma izvajajo na daljavo.

Spomladi so pri Arnesu objavili zanimive podatke o spletnem prometu v Sloveniji, kjer so zabeležili rekordni promet. Takrat so povečali kapacitete digitalnega učnega okolja, spremenili so tudi zasnovo, s katero je dodajanje novih strežnikov bolj enostavno. Tako računamo, da so današnje težave res le začasne.