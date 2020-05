Sodišče babici naložilo umik fotografij vnukov

Nizozemsko sodišče je presodilo, da mora babica umakniti fotografije svojih vnukov, ki jih je brez privolitve staršev objavila na Facebooku in Pinterestu.

Vprašanje je prišlo do sodišča po sporu med uporabnico in njeno hčerko, torej materjo omenjenih otrok. Sodnik se je pri tem sklical na Evropsko zakonodajo GDPR. Omenjena zakonodaja se sicer ne nanaša na zasebno rabo, a po mnenju sodišča Facebook ne more zagotoviti, da do fotografij ne bi prišle tudi tretje osebe. Kazen za neupoštevanje je 50 evrov na dan, do največ 1.000 evrov, če objavi še kakšne fotografije, pa bo to dodatnih 50 evrov kazni na dan.