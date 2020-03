Smo ostali tudi brez Amazona?

Redne stranke Amazonovih spletnih trgovin v Nemčiji, Veliki Britaniji in Italiji (in gotovo še kje) so ugotovile, da Amazona za Slovenijo v resnici ni več.

Amazon se je namreč prilagodil trenutnemu stanju s koronavirusom, zato denimo tehnični izdelki ne sodijo med prioriitetne, zato jih izven matične države ne moremo več naročiti. Če želite denimo kupiti miško, nas bo pričakal napis »Due to increased demand, we temporarily have reduced product selection available for delivery to your region. We are working to improve selection availability as soon as possible.«

Kot je poročal Reuters, za italijanski in francoski Amazon omejitve veljajo tudi v okviru domače države – Amazon za ne nujne izdelke tam ne sprejema več naročil. Bolj se bodo namreč posvetili odpremi nujnih izdelkov, med katere Amazon šteje izdelke za dojenčke, izdelke za zdravje, ličila in izdelke za osebno nego, hrano, industrijske izdelke, znanstvene pripomočke in izdelke za hišne ljubljenčke.

V Slovenskih računalniških trgovinah omejene zaloge

Tisti, ki ste morda pomislili, da bi si na Amazonu kupili spletno kamero, ker jih pri nas ni več, torej nimate sreče. Poskusite na e-bayu, če bo kitajski prodajalec držal besedo in vam jo čez dva meseca res dostavil…