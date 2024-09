Slušalke kot slušni aparat

Apple je napovedal posodobitev, ki bo slušalke AirPods Pro 2 prelevila v slušni aparat za uporabnike z blago do zmerno izgubo sluha.

Funkcija slušnega aparata trenutno čaka na odobritev FDA, a Apple pričakuje, da bo odobritev prejela kmalu. Ko bo funkcija omogočena, bo sposobna v realnem času ojačati določene zvoke, kot sta govor in okoljski hrup. Posodobitev bo vključevala tudi klinično potrjen test sluha, ki bo pomagal odkriti izgubo sluha, pri čemer bo uporabnik prejel avdiogram in prilagojen profil sluha, ki bo uporabljen pri poslušanju glasbe, podkastov in klicev. Omogočen bo tudi pasivni način zaščite sluha, ki bo samodejno zmanjševal hrup v glasnih okoljih, kot so koncerti.