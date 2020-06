Slovenija v skupno izjavo o kibernetski varnosti 5G z ZDA proti Kitajski

Slovenija pripravlja skupno izjavo z ZDA glede kibernetske varnosti 5G. Za visokoletečimi besedami o sodelovanju na področju izboljšanja kritične infrastrukture ter koristim za državljane in gospodarstvo se skrivajo geopolitični podtoni, ki kažejo na odmik od kitajskih proizvajalcev in premik v vzhodnoevropsko politično skupino.

Podobne memorandume so namreč podpisale vzhodnoevropske zaveznice ZDA: Poljska, Češka, Estonija in Latvija. V teh izjavah kitajski proizvajalci niso neposredno omenjeni, a je iz nanizanih varnostnih elementov in njihove implementacije jasno, da v praksi omejujejo kitajska podjetja. Američani namreč na vse načine poskušajo preprečiti, da bi vodilni kitajski ponudnik tehnologije Huawei postavljal mobilna omrežja 5G. Doma, torej v ZDA, so ga že onemogočili, podobno pa želijo doseči tudi v Evropi. Medtem ko se Zahodna Evropa temu ne uklanja, je na Vzhodu drugače. Tradicionalne ameriške zaveznice (spomnimo se na t.i. "koalicijo voljnih", ki je ZDA brez premisleka podprla ZDA v vojno z Irakom) so edine evropske države, ki so pripravljene v celoti izključiti Kitajce s trga 5G.

Glavni razlog za ameriško nasprotovanje je seveda razdelitev trga. Ker so kitajske rešitve cenejše in trenutno bolje razvite, ameriškim podjetjem grozi izpad z evropskih trgov 5G. Zaradi tega so začeli intenzivno poudarjati varnostni aspekt, ki je seveda pomemben, ter pritiskati na zaveznice, da bi izločile kitajske ponudbe. Poudarjajo, da je Huawei tesno povezan s kitajsko vlado, torej bi lahko prisluškoval, kar Kitajci odločno zanikajo.

Iz družbe Huawei Technologies so sporočili, da uradno niso seznanjeni s pripravljanjem memorandumov med Slovenijo in ZDA glede varnosti telekomunikacijskih omrežij 5G ter da so odprti za pogovore. Dodajajo, da gre za tehnično vprašanje, ki bi moralo biti predmet takšne obravnave brez političnih pristopov. Zagotavljajo, da poslujejo v skladu z zakonodajo in da vsaj del infrastrukture za 5G med drugim postavljajo tudi v Nemčiji, Avstriji, na Norveškem, Nizozemskem in v Švici.

