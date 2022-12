Skype ponuja prevajanje z oponašanjem glasov govorcev

Vodilni ponudniki videokonferenčnih sistemov se na vso moč trudijo najti nova področja, s katerimi bi prepričali uporabnike, da uporabijo njihovo platformo. Microsoft je predstavil zanimivo novost v programu Skype, ki se navezuje na obstoječe storitve samodejnega prevajanja pogovorov med različnimi jeziki.

Skype je že doslej znal opravljati samodejno simultano strojno prevajanje med posameznimi jeziki, pri čemer so bili rezultati prevodov tekstovna sporočila, pa tudi govorjeni prevodi, kjer pa je bil uporabljen sintetični jezik robotskega prevajalca.

Razvijalci so zdaj naredili še korak dlje in prikazali rešitev, ki zna razpoznati in nato posnemati lastni glas govorca. Novo funkcijo imenujejo “TruVoice”, sloni pa seveda na algoritmih strojnega učenja, pri čemer znajo iz glasu izluščiti značilnosti in jih ponoviti pri računalniško generiranem govoru.

Rezultat sicer ni povsem popoln, vendar precej boljši od sintetičnega glasu. V grobem ima poslušalec res občutek, da je besedilo izgovoril sogovornik na drugi strani povezave.Tovrstni prevodi v realnem času so že na voljo za pokušino v posebni “Insider” različici Skypa, trenutno pa TruVoice deluje pri prevodih med Angleščino, Španiščino, Francoščino, Nemčijo in Kitajščino.

qrTZ2IQpwi0