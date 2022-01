Skupinska tožba zaradi Googlove ukinitve brezplačnih računov G Suite

Google je pred kratkim napovedal, da bodo ukinili brezplačne račune storitve G Suite, pravniki pa že tipajo v smeti skupinske tožbe.

Gre za račune storitve G Suite legacy free edition, danes znane kot Google Workspace. Gre za račune, ki so jih 2006 ponujali brezplačno, preko njih pa smo lahko lastno domeno uporabljali s storitvijo Gmail. Leta 2012 so brezplačno storitev ukinili, a so obstoječe račune pustili. Do sedaj. Brezplačna različica bo namreč 1. maja nehala delovati, račune pa bodo samodejno prenesli v plačljivo storitev, kjer je najnižja naročnina šest dolarjev na mesec na uporabnika.

Ker gre za lastniške domene lahko seveda domeno preusmerimo drugam, težava (in tudi predmet morebitne tožbe) pa so vsi nakupi, narejeni s temi računi. Če smo imeli tak brezplačni račun vezan na našo domeno (denimo naslov »uporabnik@domena.si«) smo lahko s tem računom opravljali vse, kar bi sicer z računom Gmail. To vključuje med drugim nakup aplikacij na Play Store, nakup glasbe in filmov, itd. Če tak račun prenesemo na plačljivi Google Workspace bodo vsi ti nakupi seveda še na voljo, če pa si omislimo drugega gostitelja za elektronsko pošto in domeno preusmerimo nanj, pa bomo vse omenjene nakupe izgubili. Vsaj zaenkrat kaže tako – pri Googlu so namreč povedali, da ne bo možnosti take račune »predelati« v navadne, brezplačne račune Gmail.

Ameriška odvetniška pisarna, ki je v preteklosti že sprožila nekaj večjih skupinskih tožb, tako že preiskuje možnosti za sprožitev tožbe. Taka tožba bi bila seveda vložena v imenu ameriških uporabnikov, vendar je vprašanje, če lahko uspe. Velika tehnološka podjetja, kakršen je tudi Google, si znajo kar dobro urediti uporabniška pravila, da se obvarujejo ravno tovrstnim tožbam. Že leta 2006 so ob splavitvi storitve v pravilih zapisali, da bo brezplačna, dokler jo bo Google ponujal (»provided Google continues to offer the service«).

Kot smo že večkrat zapisali – brezplačnega kosila pač ni.