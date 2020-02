Škandali z zasebnostjo načeli Facebookove prihodke

Facebook je prvič po petih letih zabeležil padec prihodkov.

Uporabniki se vse bolj zavedajo težav s Facebookom, od izkoriščanja in preprodajanja osebnih podatkov pa do množice negativnih vplivov na družbo. Te težave doslej niso vplivale na njihove poslovne rezultate – tako prihodki kot zaslužek so že leta v vzponu. A že leta 2018 so delničarje opozorili, da se bodo strožja pravila za zaščito zasebnosti odražala tudi v nižjih zaslužkih.

Tako so sedaj objavili 16% padec zaslužka v zadnjem letu, kljub dvigu prihodkov za kar 27%. Glavni krivec so vse višji pravni stroški. Med drugim so jim ameriški regulatorji naložili kazen v višini 5 milijard dolarjev zaradi škandala Cambridge Analytica. Pri podjetju opozarjajo, da se bodo stroški, povezani z vse strožjimi pravili o zasebnosti, v prihodnje še povečali.

Vrednost delnic je po objavi novice padla za 6%, vseeno pa velja poudariti, da je Facebook (ta ima v lasti tudi Instagram in WhatsApp) v preteklem letu zaslužil dobrih 18 milijard dolarjev. Oziroma 34 tisoč dolarjev vsako minuto.