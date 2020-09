Satelitski internet bo kmalu tu - zemeljske postaje Starlink že delujejo

Satelitski internet Starlink, ki ga v nizki orbiti gradi SpaceX, je čedalje bliže. Poleg 4409 satelitov (v prvi fazi) pa sistem potrebuje tudi zemeljske postaje, ki jih preizkušajo prav zdaj. Regulator frekvenčnega prostora FCC je SpaceX-u julija podelil začasno dovoljenje za preizkušanje zemeljskih postaj v več ameriških zveznih državah.

Trenutno je SpaceX zaprosil za dovoljenje za gradnjo dobrih 30 postaj, a je dobil dovoljenje le za nekaj lokacij. Prve postaje smejo postaviti v Montani, Washingtonu, Mainu, Pensilvaniji, Floridi, Kansasu, Utahu, Kaliforniji, Minnesoti, Alabami, Georgii in Wisconsinu, za druge lokacije pa dovoljenja še čakajo.

Medtem ko bo imela končna konstelacija več tisoč satelitov (niti SpaceX še ne ve, koliko točno), jih je trenutno v orbiti dobrih 700. Ker krožijo na višinah 550-570 kilometrov, so po zahodu in pred vzhodom vidni in predstavljajo tudi oviro pri astronomskih opazovanjih. Končni cilj je pokriti celotno površje Zemlje z internetom, ki bo dosegal hitrosti vsaj 100 Mb/s in imel nizke zakasnitve (geostacionarni komunikacijski sateliti, ki že obstajajo, imajo predolge zakasnitve, saj so sateliti previsoko).

Trenutna testiranja, ki jih izvajajo zaposleni, potekajo s posebnimi sprejemniki, ki jih je podjetje poimenovalo »NLP na palici« (UFO on a stick). Zemeljske postaje s sateliti komunicirajo na frekvencah 17, 18, 19, 28 in 29 GHz.