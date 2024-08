Samsungovi prepogljivi telefoni kot oprema ameriških policistov

Samsung je v nedavnem blogu razkril, da njihovo serijo zložljivih naprav Galaxy Z Flip uporabljajo v ameriških policijskih enotah.

Pred dvema letoma so v mestih Kimberling City in Indian Point v ameriški zvezni državi Missouri izvedli pilotski program, kjer so testirali, kako bi Samsungovi telefoni Galaxy Z Flip lahko izboljšali vsakodnevno delo policistov. Telefoni so se odlično izkazali v vlogi telesne kamere. Zdaj se projekt širi na 25 policijskih enot v petih zveznih državah. Za uporabo pri policiji so naprave prilagodili v sodelovanju s podjetjem Visual Labs, ki mobilne naprave predeluje za uporabo kot telesne in armaturne kamere. Prilagoditve, kot je sprememba namembnosti gumba za glasnost, ki zaganja kamero, so bile namenjene poenostavitvi in hitrejšemu začetku snemanja na terenu.