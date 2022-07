S Pegasusom vdirali v telefone Evropske komisije

Evropska komisija je potrdila, da so neznani napadalci lani resnično poizkušali vdreti v pametne telefone nekaterih komisarjev in drugih visokih uslužbencev, kar se je neuradno izvedelo že aprila letos. Komisar za pravosodje Didier Reynders je v pisnem odgovoru Evropskemu parlamentu potrdil, da ga je bil Apple obvestil o napadu. Šlo naj bi za programsko opremo Pegasus izraelskega podjetja NSO Group.

Iz podjetja NSO Group so sporočili, da programsko opremo prodajajo le upravičenim strankam, ki so državne agencije, organi pregona in podobno. Stranke imajo iz več kot 30 držav, med njimi je tudi 14 evropskih. Zagotovili so sodelovanje v preiskavi.

Precej redkobesednejši je Apple, ki uradno ne komentira dogodkov. Zanimivo je, da Apple toži NSO Group zaradi kršitev pravil in pogojev uporabe, a posameznih incidentov ne komentira, pa četudi Apple osebno obvesti žrtve, ki jih zazna. Med njimi je bil tudi Reynders, ki so mu napadli tako zasebni kakor službeni telefon. V evropskem parlamentu poteka tudi preiskava, kdo uporablja to programsko opremo, med zaslišanimi državami pa so tudi Madžarska, Poljska in Španija. Če bi se izvedelo, da za vdori stoji katera izmed njih, bi bil to prvovrsten škandal.

Reuters