Rusija želi lasten internet

Ruske oblasti so za en dan prekinile dostop do globalnega interneta v nekaterih regijah, vključno z Dagestanom, Čečenijo in Ingušetijo.

Območja z večinsko muslimanskim prebivalstvom med testiranjem niso mogla dostopati do storitev, kot so Google, YouTube, Telegram in WhatsApp. Omenjene storitve niso delovale niti prek povezav VPN, ki so sicer pogosto uporabljene za obhod omejitev.

Testiranje je del ruskih prizadevanj za vzpostavitev tako imenovanega suverenega interneta, ki bi ga država popolnoma nadzirala. Rusija je od leta 2019 vložila več sto milijonov dolarjev v razvoj tehnologij za nadzor dostopa do spletnih vsebin. Poleg tega je že blokirala ali upočasnila dostop do tujih spletnih storitev in VPN-jev.

Podobno kot Kitajska, znana po svojem sistemu cenzure, imenovanem Veliki požarni zid, Rusija postopoma uvaja ukrepe, ki bi lahko v prihodnosti popolnoma izolirali njen spletni prostor od preostalega sveta. To bi lahko vključevalo tudi blokado storitev, kot so Amazon Web Services, ter migracijo podjetij in uporabnikov na domače platforme.