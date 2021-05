Rusija zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu oglobila Apple

Rusija je ameriškemu tehnološkemu velikanu naložila 12,1 milijona dolarjev visoko kazen zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Apple se je na odločitev ruskih organov pritožil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski varuh konkurence je Apple kaznoval, ker naj bi ta položaj zlorabil pri distribuciji svojih aplikacij in vsebin v sistemu iOS. Zoper Apple se je na pristojno rusko agencijo pritožila družba za kibernetsko varnost Kaspersky Lab, saj jim je podjetje zavrnilo aplikacijo Safe Kids.

Ruske oblasti so Applu naložile globo v višini nekaj več kot 906 milijonov rubljev, a se je ameriški tehnološki velikan na kazen že pritožil. Kot so sporočili iz Appla, rusko agencijo za varstvo konkurence spoštujejo, a se ne strinjajo z njeno odločitvijo.

Ta mesec je sicer v Rusiji začel veljati zakon, ki določa, da morajo imeti vsi pametni telefoni, tablice in računalniki, ki so prodani v državi, nameščeno domačo programsko opremo in aplikacije. Z zakonom, ki so ga nekateri označili za anti-Apple zakon, želi Rusija promovirati domača tehnološka podjetja. Kot dodaja francoska tiskovna agencija, gre za zadnjega v vrsti naporov za strožji nadzor nad internetom v državi.