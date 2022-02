Rusija med operacijami ne bi uporabljala satelitske navigacije

Odkar so ZDA leta 2000 prenehale motiti signal GPS in je tudi civilna raba možna z visoko natančnostjo, smo se kar razvadili in obenem pozabili, da satelitska navigacija ni a priori zanesljiva. Ker jo je na Zemlji zlahka motiti, Rusija med vojaškimi operacijami ne namerava uporabljati niti lastnega satelitskega navigacijskega sistema GLONASS. Prestavila se bo na stari dobri Loran-C.

Sodeč po načrtih, bi Rusija uporabila lasten sistem Čajka, ki sodi v skupino Loran-C. Gre za zemeljsko navigacijo z dolgim dosegom, ki uporablja principe hiperbolične radionavigacije. Kjer Čajka ni dostopna, bi lahko uporabili prenosni sistem Škorpijon. Čajka deluje na frekvencah 90-110 kHz in ima domet dobrih 1000 kilometrov, na morju še nekoliko več. Rusija ima postaje na Krimu, v Belorusiji in blizu ukrajinske meje, s čimer lahko v celoti pokriva področje Ukrajine. Z njimi lahko dosežejo natančnost do 50 metrov, ob nadgradnji na e-Loran pa do 5 metrov.

Satelitska navigacija ima pač svoje omejitve, predvsem pa jo je enostavno možno zmotiti. To je bil eden izmed razlogov, da vse velesile postavljajo lastne sisteme (GPS, Galileo, GLONASS, Baidou). A včasih niti to ni dovolj zanesljivo – tedaj je zemeljska navigacija zanesljivejša.

GPSWorld