Rufus odstrani zahtevo Windows 11 za uporabo Microsoft računa

Odlično orodje za pripravo namestitvenih ključev USB, Rufus, v novi različici prinaša kar nekaj dobrodošlih izboljšav, sploh pri namestitvi Windows 11.

Microsoft pri sistemih Windows vse resneje zahteva uporabo spletnega računa Microsoft – to je še posebej izrazito pri namestitvah najnovejših Windows 11. Možnosti obvozov je sicer nekaj, eden lažjih pa je uporaba programa Rufus. Tega poznamo že leta, gre za odprto-kodni program, s katerim lahko iz namestitvenih slik (ISO) ustvarimo USB ključek za namestitev operacijskega sistema (poleg Windows podpira tudi sisteme Linux, FreeBSD, itd).

Ob pripravi ključka imamo pri Windows 11 po novem možnost, da se odstrani zahteva po uporabi spletnega Microsoft računa, zanimive pa so tudi možnosti za odstranitev zahteve po Secure Boot in TPM 2.0, odstranitev zahteve po 4 GB pomnilnika in 64 GB prostega prostora na pogonu ter enostavno preprečevanje zbiranja podatkov (s tem torej preskočimo vrsto vprašanj o zbiranju podatkov, s katerim nam Okna postrežejo ob namestitvi). Naj opozorimo, da je novost na voljo v Rufus od različice 3.17 dalje in samo, če ga uporabljamo na operacijskih sistemih od Windows 10 dalje (torej ne deluje v Windows 7).