Robot za domačo endoskopijo

PillBot je nova robotska kapsula, razvita s strani startup podjetja Endiatx, ki omogoča izvedbo endoskopije v udobju lastnega doma.

Preiskovanje votlih organov in telesnih votlin ni prijetna zadeva, zato se znanstveniki nenehno trudijo, da bi postopek izboljšali. Podjetje Endiatx je izdelalo majhnega robota, ki je velik približno kot pistacija in je opremljen z motorji za premikanje ter kamerami za pregled notranjosti želodca. Uporabniki lahko kapsulo pogoltnejo brez posebne priprave, razen da se izognejo obrokom in pijejo veliko vode.

PillBot, ki ga je mogoče upravljati na daljavo prek aplikacije za pametne telefone, omogoča zdravnikom pregled želodca med oddaljenimi sejami. Naprava prenaša videoposnetke z visoko ločljivostjo in se naravno izloči iz telesa v šestih do 24 urah. Poleg tega ekipa razvija umetno inteligenco, ki bo omogočala avtonomno premikanje robota in preliminarne diagnoze, kar bo še povečalo učinkovitost in dostopnost telemedicine.

Trenutno je PillBot v fazi kliničnih preizkušanj, cilj pa je pridobiti odobritev FDA in začeti komercialno uporabo v ZDA do začetka leta 2026. Endiatx si prizadeva s to tehnologijo izboljšati dostop do zdravstvenih storitev in razbremeniti zdravstvene ustanove, hkrati pa omogočiti zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni prebavil.