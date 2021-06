Objavljeno: 11.6.2021 12:47

Realme še s tablico in prenosnikom

Realme bo petnajstega junija predstavil telefon Realme GT 5G, zraven pa naj bi predstavili še prenosnik in tablico.

Realme je sestrsko podjetje kitajskega proizvajalca telefonov Oppo, pri nas smo na zadnjem večjem preizkusu telefonov imeli par njihovih modelov. Ponujajo, tako kot večina drugih kitajskih imen, zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Zato je še toliko zanimivejša novica, da naj bi na omenjenem dogodku predstavili svojo prvo tablico in prvi prenosnik. Razen par fotografij (do katerih so prišli pri spletni strani Android Authority) ni znanih nobenih podrobnosti, na hitro je videti, da gre za klasičen tanek prenosnik z aluminijastim ohišjem.

Na mestu je sicer vprašanje, če bo tak prenosnik (in morebitna tablica) kdaj tudi na voljo pri nas, vseeno pa gre za zanimivega konkurenta v segmentu cenejših prenosnikov. Telefon GT 5G ima tudi kar resni potencial, v njem bo zmogljivi procesor Snapdragon 888.