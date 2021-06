Računalnik na vesoljskem teleskopu Hubble že teden dni v težavah

Inženirji pri Nasi imajo še vedno obilico preglavic z vesoljskim teleskopom Hubble, na katerem je minulo nedeljo odpovedal računalnik. Ponovni zagon sistema ni uspel, zato je teleskop že teden dni v varnem načinu, kjer čaka na normalno delujoč računalnik. Če rešitev ne bo, bodo aktivirali rezervni računalnik, ki je v vseh pogledih enak.

Računalnik se je nenadoma zrušil 13. junija. Takoj naslednji dan so ga pri Nasi poizkušali ponovno zagnati, a manever ni uspel. Sprva je kazalo, da odpoveduje pomnilniški modul, a je tudi ob preklopu na nadomestnega računalnik ostal nem. Tri dni pozneje so poizkusili še enkrat, in to tako z novim kakor starim modulom, a ni šlo. Gre za module CMOS, ki imajo kapaciteto 64 kilobajtov. Skupno so na voljo štirje, za delovanje pa je potreben le eden.

Računalnik NSSC-1 (NASA Standard Spacecraft Computer-1) je bil zgrajen v 80. letih in krmili enoto za nadzor znanstvenih instrumentov in upravljanje podatkov (Science Instrument Command and Data Handling). Dokler ne ugotovijo, kaj je šlo narobe in ga ponovno zaženejo, Hubble ne mogel opravljati znanstvenega dela in opazovati vesolja.

V skrajni sili lahko NASA na Hubble pripelje astronavte, da ga ročno pogledajo in po možnosti popravijo, kot so to storili leta 2009. Tedaj so namestili dva nova instrumenta (širokokotno kamero in instrument za merjenje v spektru UV). Tudi težave z računalnikom niso tako zelo redke, saj je bil Hubble v varnem načinu nazadnje marca letos, ko ga je tja spravila ponesrečena posodobitev programske opreme. A to pot se zdi problem resnejši, saj traja dlje, razloga pa sploh še ne poznajo.

NASA