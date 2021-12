Objavljeno: 6.12.2021 10:10

Quake - nova nadgradnja 25 let stare legende

Legendarna igra Quake je ob petindvajseti obletnici dobila novo različico, namenjeno modernim računalnikom, sedaj pa je na voljo tudi brezplačna nadgradnja, ki prinaša tudi sodelovalno igranje.

Nova različica igre je prinesla podporo ločljivostim do 4K, širokim monitorjem in do 120 slik na sekundo, pa tudi kup izboljšav pri grafiki, denimo boljšo osvetlitev, izboljšane modele, itd. Nova »remastered« različica je na voljo za osebne računalnike (preko Steam) ter igralne konzole Playstation 4 in 5 ter Xbox One, Series S in Series X.

Ta različica je dobila tudi novo programsko nadgradnjo, ki prinaša sodelovalno igranje. Gre za t.i. »Horde mode«, kjer nas (skupaj s soigralci) napadajo vse večji valovi sovražnikov. Skupaj s tem so razvijalci ponudili tudi štiri nove arene. Nadgradnja je brezplačna za vse lastnike igre, na osebnih računalnikih je cena igre trenutno 10 evrov.