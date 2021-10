Prvi popravek za Windows 11 je upočasnitve na procesorjih AMD – povečal

Pisali smo že, da imajo novi Windows 11 težave s procesorji AMD, še posebej tistimi, ki imajo veliko procesorskih jeder. Najnovejši redni popravki iz t.i. »Patch Tuesday« stanja ne izboljšujejo, nasprotno.

Na vrhunskih procesorjih AMD v Windows 11 nekatere igre tečejo do 15 % počasneje kot v Windows 10 – zaradi počasnejšega dostopa do tretjenivojskega predpomnilnika (L3) in zaradi nepravilnega razporejanja opravil med procesorskimi jedri. AMD in Microsoft sta sporočila, da delata na popravkih, vendar ti ne bodo na voljo v rednih popravkih Windows Update. To je postalo očitno ta torek, ko so uporabniki dobili prve popravke za Windows 11, ki so težave s tretjenivojskim predpomnilnikom še okrepili. Neodvisne meritve v spletu s sintetičnimi testi dokazujejo, da so dostopni časi do L3 postali še nekajkrat počasnejši.

Kot kaže, si je Microsoft pri razvoju Windows 11 vzel malce preveč časa za optimizacijo za nove Intelove procesorje serije Alder Lake, ki vsebujejo hitra in varčna jedra, kar je vplivalo na AMDjeve procesorje, ki te ločitve nimajo.

Popravki za obe težavi naj bi bili na voljo 19. in 21. oktobra, poročajo pri Techspotu.