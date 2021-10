Prvi kitajski video ključek z Google TV

Na tržišču obstaja veliko ključkov HDMI, na katerih teče Android TV in jih uporabljamo za »pametno nadgradnjo« televizorjev. Toda Googlov Chromecast je bil do sedaj edini, na katerem teče nadgrajeni vmesnik Google TV. Do sedaj.

Kitajsko podjetje Realme je (zaenkrat le v Indiji) predstavilo ključek Realme 4K Smart Google TV Stick, ki ga poganja Android TV, vendar s preobleko Google TV. Omogoča video predvajanje v ločljivosti 4K (60 slik na sekundo), strojno zmore dekodirati kodeke AV1 in obvlada HDR10+. Ima 2 GB pomnilnika, štirijedrni procesor in dvojedrno grafično podporo, podprt je tudi standard HDMI 2.1.

Google TV je nekoliko bolj pregleden TV vmesnik, ki ga na televizorjih, ki so na voljo na slovenskem tržišču, zaenkrat podpira le Sony, kot smo ugotovili v poletnem testu televizorjev.

Ključki HDMI, kot sta omenjena Realme in Google Chromecast funkcionalnost modernih televizorjev za veliko manj denarja omogočijo tudi starejšim televizorjem.