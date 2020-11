Prvi in drugi val skozi Googlove oči

Google je ponovno izdal (anonimizirana) poročila o tem, kje se gibljejo uporabniki telefonov z operacijskim sistemom Android. Primerjava s prvim poročilom, ki je bilo izdano aprila in sedanjim, lepo pokaže razlike v obeh »lockdownih«.

Prvi stolpec z grafikoni predstavlja april, drugi pa november.

Če se uporabnik ne zelo potrudi, vsi pametni telefoni z operacijskim sistemom Android Googlu sporočajo svojo lokacijo, telefoni Apple iPhone pa to počnejo ob uporabi Applovih mobilnih zemljevidov. Zato tudi Apple izdaja svoje »mobility reporte«, vendar so posledično manj natančni, razdelani in zanimivi.

Google podatke o lokaciji uporabnika namreč upari z vedenjem, kaj se na določeni lokaciji nahaja in nato naredi pregledne grafikone, ki prikazujejo v kolikšni meri se uporabniki gibljejo v okolici trgovin, parkov, postaj mestnega prometa, stanovanj, in podobno. V zgornjih grafikonih je prikazano, kakšen upad gibanja prebivalstva v primerjavi z "ne virusnimi časi" je bil zaznan aprila in kakšen sedaj, novembra.

Podatki za Slovenijo lepo pokažejo, da smo bili v Sloveniji v prvem virusnem valu, oz. posledičnem zaprtju javnega življenja, bolj strogi kot smo sedaj. Iz primerjave je najbolj očitno, da smo pomladi veliko bolj zmanjšali sprehode v naravi, pa tudi v službo je hodilo precej manj prebivalcev, kot jih hodi danes. Bolj zaprte so bile tudi restavracije in bari. Iz grafikona, ki kaže obisk trgovin s hrano pa je zelo očitno, da so sedaj – ob nedeljah trgovine zaprte.

Poročila so narejena ločeno za posamezne države in so v obliki PDF, na voljo pa bodo le omejen čas, še pravi Google.