Prve Applove novosti v letu 2021

Apple je na posebnem spletnem dogodku predstavil prve večje novosti v letu 2021. V ospredju je brez dvoma osvežitev družine tablic iPad Pro. Nova generacija je zasnovana na priznanih procesorjih Apple M1, torej enakih kot v lani predstavljenih prenosnih računalnikih Macbook. Govorimo o zmogljivih procesorjih z osmimi jedri za procesne naloge in osmimi jedri za grafiko, kar močno povečuje zmogljivost tablic in jih s te plati postavlja povsem ob bok klasičnim prenosnikom.

Navzven so novi iPadi Pro praktično enaki dosedanji generaciji, na voljo so v 11- in 12,9-palčni izvedbi zaslonov. Pomembno novost pa uvajajo pri večjemu, 12,9-palčnemu modelu, ki ima zaslon z osvetlitvijo mini-LED. Gre za zaslon Liquid Retina XDR; ki je na moč podoben tistim v Applovih prenosnikih, le da je tu seveda občutljiv na dotik. Pohvali se z kontrastnim razmerjem ena proti milijon, največjo svetilnostjo 1600 cd/m2 in podporo za tehnologijo HDR.

Omeniti velja tudi, da so ob procesorjih in zaslonih nadgradili tudi pomnilniških del tablic. Kar se tiče velikosti trajnega pomnilnika ni bilo še nikoli tako široke izbire: 128, 256 ali 512 GB ter 1 ali 2 TB. Prvim trem Apple vgrajuje 8 GB delovnega pomnilnika, največja dva pa imata kar 16 GB velik RAM. Kot doslej so tablice na voljo v Wi-Fi ali pa 5G izvedbah.

Pri vmesnikih pa so iPadi pridobili podporo za vmesnike Thunderbolt in USB 4 s hitrostjo do 40 Gb/s, vse prek vtičnice USB-C. To odpira zanimive možnost za nadaljnje razširitve, recimo prikaz slike na zunanjem monitorju do ločljivosti 6K. Na fotografskem delu imajo iPadi zdaj nov prednji širokokotni objektiv, ki premore tehnologijo Clear Stage, s katero sledijo premikanju osebe pred kamero in poskrbijo, da je vedno v kadru. Seveda je tu še tipalo Lidar.

Osnovni 11-palčni model iPad Pro bo na voljo maja za ceno 799 dolarjev v Wi-Fi in 999 dolarjev v 5G izvedbi. Večji 12,9-palčni model bo stal 1.099 oziroma 1.299 dolarjev.

Novi iMac

Druga zanimiva novost so namizni računalniki iMac, ki so odslej prav tako zasnovani na procesorjih Apple M1. Kot običajno, je tu računalnik vgrajen v zaslon in sicer z diagonalo 24 palcev in ločljivostjo 4,5 K (Retina). Vse skupaj je na voljo v le 11,5 milimetrov debelemu ohišju, tako da je od strani iMac prej videti kot zelo povečan iPad na podnožju. Gotovo nalašč.

Sicer pa je novi iMac dobil še nekaj manjših, a dobrodošlih izboljšav. Računalnik ima odslej vgrajeno boljšo video kamero z ločljivostjo 1080p, obenem pa še boljše zvočnike, ki po eni strani nudijo boljše base, po drugi strani pa boljšo izkušnjo pri videokonferencah. iMac je prvič dobil tudi podporo za avtentikacijo uporabnikov s sistemom Touch ID. Zanimivo, da je tipalo vgrajeno v brezžično tipkovnico, ki jo Apple prilaga računalniku.

Novi iMaci so na voljo v dveh stopnjah grafične zmogljivosti, šibkejši s sedmimi jedri GPU in zmogljivejši z osmimi. Razlika v ceni za to dodatno jedro je 200 dolarjev (1299 proti 1499 dolarjev). Osnovna konfiguracija predvideva 8 GB RAM in 256 GB veliko enoto SSD. Da, večina novih tablic iPad Pro nudi boljše tehnične karakteristike od iMacov...

AirTag

Apple je na dogodku predstavil tudi povsem nov tip izdelkov, kar se v zadnjih letih žal bolj poredko dogaja, saj večinoma predvsem posodabljajo uveljavljene družine izdelkov. Po več kot letu dni namigovanj so tako končno predstavili pametne "značke" za slednje predmetov, imenovane AirTag. Z njimi lahko opremimo in lociramo pomembne predmete, od prtljage, do računalnikov.

Če se to komu zdi zelo znano in podobno v naših krajih zelo znanim in priljubljenim iskalnikom predmetov Chipolo, se ne moti. Le da sta slovensko znanje in podjetnost Apple prehitela za skoraj 8 let!

Apple je seveda zamisel rahlo nadgradil in povezal s svojimi izdelki, zlasti telefoni iPhone in storitvijo Find My (v kateri bo deloval tudi zgoraj omenjeni Chipolo!). AirTagi so lično oblikovane pametne oznake zasnovane na znanem procesorju Apple U1, narejene iz kombinacije plastike in nerjavečega jekla, ki jih lahko pri naročilu tudi personaliziramo z graviranimi napisi ali izborom slik iz nabora smeškov (emoji). Apple deklarira okoljsko odpornost IP67, kar pomeni, da jih lahko tudi zmočimo in uporabljamo v prašnem okolju.

Predmete opremljene z AirTagi lahko uporabnik izsledijo prek aplikacije Find My, uporabljene že za iskanje tablic in telefonov. Če so sledilniki v območju delovanja vmesnikov UWV ali bluetooth, bo program na telefonu s pomočjo tipal in tehnologije AR zlahka določil lokacijo izgubljenega predmeta, če je potrebno tudi s signalizacijo z zvočnim signalom prek vgrajenega zvočnika.

Če je predmet izven območja vmesnika bluetooth, pa lahko zaskrbljeni lastnik računa na globalno omrežje milijonov Applovih izdelkov, ki znajo v ozadju zaznati signal značk AirTag in uporabniku pokazati okvirno lokacijo. Če predmet z oznako najde neznana oseba z Applovo napravo, lahko ta prebere oznako prek vmesnika NFC in na spletu pridobi telefonsko številko lastnika, če se ta tako odloči. Apple trdi, da je celotna komunikacija povsem šifrirana in anonimizirana, podobno kot njihov sistem uporabljen za slednje okužbam, ki so ga razvili ob prihodu bolezni COVID-19.

Cena posamezne značke je 29 dolarjev, komplet štirih dobimo za 99 dolarjev, kar je, zanimivo, zelo podobno cenam izdelkov Chipolo. Zdi se že komično, toda Apple bo za značko ponujal različne dodatke, kot so obeski in usnjeni pasovi za pritrditev na prtljago, ki stanejo enako ali celo več kot sama značka!

Ostale novosti

Apple je na dogodku predstavil še nekaj manj odmevnih, a verjetno zanimivih novosti. Najprej je tu nova generacija predvajalnika Apple TV 4K, ki zdaj z vgrajenim procesorjem A12 Bionic podpira ločljivost 4K, posnetke HDR in Dolby Vision. Posodobili to tudi daljinec, ki zdaj podpira bolj naravne kretnje za upravljanje celote in hiter priklic pomočnice Siri, ko je to zaželeno. Cena v ZDA je 179 dolarjev.

Nekoliko nepričakovano je Apple predstavil tudi nove izvedbe telefonov iPhone 12 in iPhone 12 mini. Toda edina novost je dodatna barva, pastelno vijolična. Ne dvomimo, da bo v javnosti precej razprav na to "pomembno" novost.

Novost je tudi nova storitev Apple Podcasts Subscription, ki uvaja plačljive podcaste, za katere bodo skrbele ugledne medijske hiše in nekatere znane medijske osebnosti. Storitev bo na voljo v 170 državah, zanjo pa bo na leto treba odšteti 20 dolarjev.

www.apple.com