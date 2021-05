Prva predstavitev Android 12

Google je na konferenci I/O 2021 predstavil Android 12 in ob tem objavil tudi prvo javno preizkusno različico.

Android 12 public beta je na voljo za naprave Pixel (od Pixel 3 naprej), v kratkem pa bo različica prišla tudi za druge naprave (med njimi tudi OnePlus, Xiaomi, Realme, Lenovo, Asus...). Navodila so že na voljo na strani Android Developers.

Nov sistem prinaša kup novih zmogljivosti, najbolj zanimive pa so vsekakor nove grafične teme. Z eno potezo lahko zamenjamo celoten videz sistema, na voljo je tudi veliko novih animacij, "widgetov" in prilagoditev domačega zaslona (lock screen). Teme se bodo lahko ustvarile same – ko nastavimo neko sliko za ozadje, sistem oceni, katere so dominantne barve in katere s z njimi ujemajo in prilagodi videz vseh elementov.

Kar nekaj poudarkov je na varnosti in zasebnosti. Tako so dodali nove indikatorje, preko katerih hitro vidimo, kdaj sta aktivna video kamera in mikrofon. Nov je tudi zaslon Privacy Dashboard, v katerem imamo enostaven pregled nad nastavitvami dovoljenj posameznih aplikacij in nad podatki, do katerih aplikacije dostopajo. Med zanimivostmi velja omeniti možnost uporabe širše lokacije (namesto točne) – to je dovolj natančno za napovedovanje vremena, recimo. Več o novem Android 12 na Googlovem uradnem blogu, v kratkem pa tudi v Monitorju.

UHQPdP8qgrk