Protesti zoper 5G prišli do živega tudi ministru

Teden dni mineva od protesta proti začetku uvajanja tehnologije 5G v Sloveniji, ki ga je pred Agencijo za komunikacijske storitve (AKOS) uradno organiziralo združenje Za Slovenijo brez 5G, dejansko pa Gregor Kos kot vodja stranke Za zdravo družbo. Na protestu, na katerem se je zbralo približno 50 ljudi, so korakali s transparenti, ki so kričali nevarnosti 5G.

In pri zasledovanju svojega cilja so bili uspešni. Kljub konsenzu Svetovne zdravstvene organizacije, ameriškega Nacionalnega inštituta za rak in rezultatom svetovne raziskave o raku centralnega živčnega sistema in možganov, da radijski valovi ne morejo nikakor škodovati ljudem zaradi prenizke energije, omenjeno združenje trdi, da je 5G škodljiv. S protestom so bili tako uspešni, da so prepričali tudi ministra.

Minister za javno upravo Rudi Medved je po protestu dejal, da so vprašanja o zdravstvenem vidiku uvajanja te tehnologije legitimna. To drži, saj so takšna vprašanja legitimna pri uvajanju vsake nove tehnologije. A pri 5G smo na ta vprašanja odgovore že dobili, saj narava valovanja ni nič drugačna od 4G, 3G, Wi-Fi, mikrovalovne pečice, televizijskih in radijskih oddajnikov ter sušilnika za lase.

Ministrstvo je kljub temu zaradi pritiska, ki ga je čutilo zaradi organiziranega protesta, z dnevnega reda vlade umaknilo strategijo o delitvi frekvenčnih pasov, kjer bi se uporabljal 5G. Ti pasovi v preteklosti niso bili prazni, temveč so se team uporabljale druge storitve, potem pa je AKOS naredil prostor, da bi jih lahko uporabljali 5G. Medved sicer poudarja, da zdravstveni vidiki niso bili edini razlog za umik strategije, temveč tudi pripombe gospodarstva.

Ob tem je bil minister kritičen do AKOS-a, ki je nenadoma postal odgovoren, da razišče morebitna zdravstvena tveganja. Minister je AKOS-u očital, da ni izpolnjeval svojih nalog, temveč da jih je prelagal na vlado in ministrstvo. Je pa minister vseeno dodal, da je 5G tehnologija prihodnosti, ki je Slovenija ne bo mogla preskočiti in ostati osamljen otok, temveč jo bo morala uvajati previdno in konzervativno, kot tudi EU pristopa k temu vprašanju. Želijo pa priti do dna nekaterim vprašanjem, ki burijo slovensko javnost in poskrbeti, da Slovenci ne bomo poizkusni zajčki. Ministrstvo za javno upravo zato 24. januarja organizira konferenco, kjer bodo soočili vsa mnenja o prihajajoči tehnologiji. Šele nato bo šla strategija na vlado.

Čeprav je na to na prvi pogled zelo spravljiv odgovor, je ministrova reakcija klasično politična. Po eni strani je prisluhnil protestnikom, čeprav njihovemu mnenju nasprotuje celotna medicinska stroka, po drugi strani pa trdi, da bo Slovenija naprej uvajala 5G. Morda tega ne bo storila prva, bo pa to zagotovo storila. Čeprav 5G ne more biti škodljiv, odziv kaže, da ministrstvo in AKOS vseeno nista naredila domače naloge. Morala bi namreč imeti trdne odgovore, zakaj bomo 5G vseeno uvajali. Ti odgovori obstajajo, ker 5G ni nič drugega kot malo preoblečen 4G. In kdor se ne boji radijskih valov Vala 2020, se tudi 5G ne bi smel bati. Zgodovine je 80 let.

