Programi za skupinsko sodelovanje in komunikacije z rekordno rastjo

Kar smo doživljali in napovedovali skozi celotno lansko leto, je zdaj potrdila tudi uradna raziskava družbe IDC. Področje programske opreme in storitev za skupinsko sodelovanje ter spletno komunikacijo je na globalnem nivoju v zadnjem letu zraslo za rekordnih 29,2%. Ta rast pa se še kar nadaljuje, saj so samo v zadnjem četrtletju zabeležili 7,1% večjo prodajo kot v četrtletju pred tem, kar je vredno 13,1 milijard dolarjev. Dogajanje v letu 2020 je sicer prispevalo k prihodkom ponudnikov v višini 47,2 milijard dolarjev, 24,9% več kot v predhodnem letu.

Videokonferenčni sistemi seveda na tem področju predstavljajo levji delež rasti: rast je globalno bila tu celo 48% na letnem nivoju. Sem sodijo predvsem rešitve, ki so uporabljene pri širokem občinstvu, medtem ko so dražji videokonferenčni sistemi za poslovna okolja (sejne sobe) rasli nekoliko počasneje, čeprav s še vedno visoko 26,1% stopnjo. Zanimivo, da je pri tem segment poslovne (IP) telefonije zabeležil 20,4% padec na letnem nivoju, čeprav se je potem v zadnjem četrtletju prodaja zopet povečala. IP telefoni so pač ostali v izpraznjenih poslovnih prostorih.

Raziskava sicer ne navaja kumulativno (torej tudi brezplačno) rast uporabe videokonferenčnih orodij, temveč samo rast prodaje tovrstnih rešitev, kjer pa se kažejo kar velike razlike med svetovnimi regijami. Največjo rast so zabeležili v Aziji in na Japonskem, kjer se je prodaja povečala za 36,9% na letnem nivoju. Evropa je z rastjo 23,8% najpočasnejša, severna Amerika pa z 30,1% nekje vmes.

Že nekaj časa je znano, da je nesporni zmagovalec nepričakovane videokonferenčne tekme podjetje Zoom, kjer so zabeležili neverjetno 377,6% rast, najbolj strmo v prvi polovici lanskega leta. V zadnjem četrtletju se rast upočasnila in dosegla 13,6% na četrtletnem nivoju, kar pa je še vedno več, kot pri tekmecih. Microsoft je denimo v enakem obdobju rasel 3,5%, pa je na drugem mestu. Tudi sicer je Microsoft zelo dobro unovčil pandemijo in s svojimi orodji za skupinsko sodelovanje zrasel za 41,9% na letnem nivoju.

Je pa Microsoft daleč v ospredju kar se tiče tržnega deleža, saj obvladuje 34,2% trga tovrstnih izdelkov. Zoom je sicer hitro zrasel, a je še vedno s 5,5% tržnega deleža komaj na tretjem mestu. Pred njim je družba Cisco, ki ima 10,5% velik tržni delež, a so lansko priložnost slabo izkoristili. Zabeležili so ras zgolj 5,8% rast na letnem nivoju.