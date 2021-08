Preiskava Teslinega avtopilota

Ameriška agencija za cestno varnost je začela preiskavo Teslinega avtopilota, ta naj bi imel težave pri srečanju s policijskimi, reševalskimi in gasilskimi vozili.

Po njihovih besedah naj bilo v zadnjih treh letih 11 nesreč Tesel, v katerih so bila udeležena tudi našteta vozila. Večina teh nesreč se naj bi zgodila po sončnem zahodu, pri tem pa je pogosto šlo za kraj nesreče, torej so bile prisotne tudi opozorilne luči, osvetlitvene table in podobno. V teh enajstih nesrečah je bilo 17 poškodovanih in ena smrtna žrtev. Ocenjujejo, da se preiskava nanaša na 765.000 vozil modelov S, X, Y in 3 od leta 2014 dalje, agencija bi lahko Tesli naložila tudi vpoklic in popravilo teh vozil.

Med avtomobilskimi proizvajalci se Tesla najglasneje hvali z avtonomno vožnjo, čeprav hkrati sami priznavajo, da ne gre za povsem avtonomno delovanje vozila in da je potreben aktivni nadzor s strani voznika. Očitno ima sistem težave z nepričakovanimi dogodki na cesti, kot je kraj nesreče. Po našem mnenju je največja težava teh sistemov ravno v dejstvu, da veliko večino časa delujejo dobro, zaradi česar dobi voznik pogosto lažen občutek varnosti. Ko pride do težav tako voznik prepočasi odreagira – kot se je že večkrat izkazalo, tudi pri nesrečah s smrtnimi izidi.