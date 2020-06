Prehod na storitve v oblaku se nadaljuje

Družba IDG je nedavno opravila raziskavo o načrtih za uporabo storitev v oblaku med 551 največjimi podjetji v ZDA in zahodni Evropi. Raziskava potrjuje, kar že dlje časa ugotavljamo tudi drugod – podjetja čedalje bolj posegajo po storitvah v oblaku, prehajanje na oblačne storitve pa bo v prihodnje še hitrejše.

Raziskava »IDG 2020 Cloud Computing Survey« je pokazala, da ta hip podjetja že okoli tretjino letnega proračuna za informacijsko tehnologijo porabijo za storitve v oblaku. Če se omejimo samo na infrastrukturo in aplikacije, pa je delež porabljenih sredstev že presegel polovico temu namenjenih načrtovanih sredstev.

Med anketiranimi podjetji je kar 59% odgovorilo, da nameravajo v naslednjih 18 mesecih uporabljati pretežno (43%) ali povsem (16%) storitve v oblaku. Če se uresniči, bo to predstavljalo zelo velik skok glede na lani, ko je v podobni raziskave prehod v oblak napovedovalo 38% sodelujočih.

Anketirani navajajo, da v nasprotju z javnim mnenjem, glavni razlog za prehod v oblak niso nižji stroški, temveč večja agilnost. Podjetje cenijo predvsem hitrost, s katero lahko določeno storitev ali aplikacijo pripravijo v oblaku, po drugi strani pa je zanje tudi precej lažje dodajati dodatna računalniška sredstva, ko so ta potrebna.

Zanimivo je, da tako mnenje ostaja tudi po pandemiji, kjer bi pričakovali zmanjšanje interesa pri podjetjih, ki se srečujejo z negotovimi gospodarskimi razmerami. Toda prav finančna prilagodljivost, ki v oblaku ne zahteva vnaprejšnjega nakupovanja sredstev za lastne podatkovne centre predstavlja odlično rešitev za krizne čase. Manj kapitalskih vložkov, več (prilagodljivih) operativnih stroškov.

Raziskava kaže, da danes skoraj ni več podjetij, ki ne bi uporabljala storitev v oblaku. Kar 92% je takih, ki uporabljajo v oblaku vsaj eno storitev. V zadnjih 12 mesecih se je zelo povečala tudi količina vloženih sredstev v oblak, za kar 59% v primerjavi z letom 2018. Med anketiranimi podjetji je povprečen vložek v storitve v oblaku 73,8 milijonov dolarjev.

Prehod v oblak prinaša s sabo tudi spremembo v strategiji uporabe aplikacij. Medtem, ko danes podjetja 65% sredstev uporabijo za klasične aplikacije, 24% za SaaS in 11% za odprtokodne rešitve, se bo v naslednjih 18 mesecih deleže komercialnih programov znižal na 50%. Uporaba SaaS bo zrasla na 36%, odprtokodne rešitve pa na 15%.

Zanimivo je, podjetja v oblak večinoma selijo obstoječe aplikacije (54%) in nekoliko manj po oblaku posegajo ob ustvarjanju novih (46%). Kjer so podjetja še nekoliko zadaj za tehnološkimi dosežki, je uporaba aplikacij v programskih kontejnerjih. V produkciji se uporablja le okoli 16% aplikacij, ki so »kontejnizirane«. Zato pa polovica vprašanih aktivno išče možnosti uporabe več kot enega ponudnika storitev v oblaku.