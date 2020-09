Predstavljen tretji Samsungov prepogljivec – Galaxy Z Fold2

Samsung je predstavil že tretji poskus na področju prepogljivih telefonov. Po prvem Galaxy Fold in nato malce drugačnem Galaxy Flip Z, je sedaj z nami še Galaxy Z Fold2. Da, v ime so mu dodali Z.

Fold je bil pogumen poskus izumiti novo prodajno kategorijo, narediti telefon, ki lahko postane tudi tablica. Malce se je zapletlo, ko so prvi novinarski preizkuševalci poskušali odlepiti z zaslona nekaj, kar so imeli za začasno zaščito in s tem uničili napravo. Druga različica je bila boljša, pa vendar bi težko rekli, da je naprava, ki stane 2000 evrov, postala prodajna uspešnica. Vmes je bil predstavljen še manjši, žepni (ženski?) preklopnik Flip Z, zato se lahko sedaj resno vprašamo, ali bo Samsungu v tretje šlo tudi s prodajnega in ne le tehničnega vidika?

Kakorkoli, Galaxy Z Fold2 je videti kot nekaj, kar je drugačno (prepogljivo, kombinacija telefona in tablice) in hkrati posodobljeno z vsemi tehničnimi priboljški, ki jih Samsung trenutno zmore v svoji telefonih serij Galaxy S in Note:

- Prvotni Fold je denimo imel sprednji zaslon, ki je bil sramotno majhen. Sedaj to ni – sprednji zaslon Folda2 zavzema polno sprednjo stran naprave, kot to od telefonov pričakujemo že nekaj let.

- Prvotni Fold je imel v razprtem stanju tudi veliko zarezo (notch), v kateri so bili objektivi za kamere, čeprav je Samsungovi telefoni takrat že niso imeli več. Z Fold2 je tudi v tej smeri posodobljen – na velikem razprtem zaslonu je le majhna »luknjica« za kamero, kot smo tega vajeni pri telefonih Galaxy.

- Zaslon (ta je sedaj 7,6-palčni in ne več 7,3-palčni), ki je seveda tudi tokrat tipa AMOLED, sedaj omogoča tudi 120 Hz osveževanje, oz. se slednje samodejno prilagaja, po potrebi. Tako, kot smo to prvič videli v modelu Galaxy Note20. Samodejno prilagajanje osveževanja je pomembno, saj prvotni »hitri« zasloni, ki so vgrajeni v modele Galaxy S20, zaradi stalnega 120 Hz osveževanja trošijo (pre)več električne energije in s tem baterije.

- In – do neke mere primerljiv s telefoni S in Note je tudi fotoaparat, ki ima tri izbočene objektive. Slednji omogočajo običajen, ultraširok in zum pogled. Res pa je, da so vsi objektivi le 12 megapikni in da je zuma le za dvakratno povečavo.

Iz predstavitve je videti, da je Samsung veliko vložil v uporabnost Z Folda2. Prav, imamo telefon, ki lahko postane tablica, toda ali je lahko še kaj več?

- Sistem za prepogibanje lahko se sedaj lahko ustavi pri kotih od 75 do 115 stopinj in ne le pri 90 ali 180. Sistem za prepogibanje naj tudi ne bi »zajemal« prahu in nečistoč, kar je bil pogost očitek pri modelu Fold. Pri tem pomagajo majhne ščetke, prvič uporabljene že pri modelu Z Flip.

- Aplikacije za video (tudi Youtube) in nekatere priložene aplikacije (denimo koledar ali fotografska aplikacija) se prikazujejo drugače, če je telefon zaprt, odprt ali na pol odprt. Pri napol odprtem lahko denimo v zgornji polovici gledamo video, v spodnji pa imamo tipke za nadzor le tega.

- Programski del naprave omogoča hkraten prikaz (in delovanje) do treh aplikacij, katerih razpored lahko enostavno spreminjamo. Med aplikacijami, ki to podpirajo (denimo Microsoftov Office) lahko podatke prenašamo s potegom prsta. Ali bodo uporabniki to tudi v resnici počeli, bomo še videli.

- »Selfije« lahko izdelujemo s sprednjo ali zadnjo kamero, saj imamo na voljo dva zaslona. Še več, fotografirana oseba se lahko v enem od zaslonov opazuje, preden jo dokončno ovekovečimo.

- In nenazadnje – Z Fold2 omogoča, da se aplikacije, ki jo imamo na sprednjem zaslonu, »preselijo« na večjega, ko napravo odpremo. Če aplikacija to podpira, tudi v drugačnem razporedu elementov. Samsung je v predstavitvi prikazal lep primer Googlovih Zemljevidov.

In vendar - Z Fold2 je sicer malce tanjši kot prvi model, vendar je še vedno videti debel, ko ga primerjamo z običajnimi telefoni. Tudi njegova masa ni nič manjša, morda tudi zato, ker je vanj vgrajena nekoliko večja baterija. Slednja zmore 4500 mAh, enako kot denimo Galaxy S20+ ali Note20 Ultra, vendar mora ta ista baterija pri Foldu2 upravljati veliko večji zaslon, medtem ko je denimo procesor enako močan (in požrešen). Videli bomo, ko bodo telefoni na voljo za neodvisne teste, koliko se bo to poznalo pri trajanju baterije.

Z Fold2 je videti dodelan, strojno in programsko. Napovedati pa si upamo, da bodo prodajne količine zares poskočile šele takrat, ko bo cena padla. In to kar nekaj pod 2000 evrov, s katerimi so nas strašili pri prvem modelu.